Begehrtester Baum im Land steht am Hauptplatz Linz

Linz hat wieder einen Maibaum! Nach zweijähriger Coronapause bei Maibaumfeiern wurde er am Samstag Nachmittag in festlichem Rahmen am Linzer Hauptplatz aufgestellt – mit reiner Muskelkraft! Die Stadt Eferding, die ihr 800-jähriges Stadtjubiläum feiert, spendete eine Vollmond-Fichte.