„Jurassic World“: Trailer verspricht großes Finale

Gigantisches Ringen um die Herrschaft über den Planenten

Der sechste Film des Blockbuster-Franchise unter der Regie von Colin Trevorrow - er führte auch beim ersten „Jurassic World“-Abenteuer Regie - spielt vier Jahre nach der Zerstörung der Isla Nublar durch einen verheerenden Vulkanausbruch. Dinosaurier leben - und jagen - nun überall auf der Welt neben den Menschen. Wie sich dieses empfindliche Gefüge in Zukunft entwickeln wird, ist völlig offen: Wird der Mensch auch weiterhin an der Spitze der Nahrungskette stehen - oder wird er seinen Rang an die furchterregendsten Kreaturen in der Geschichte des Planeten verlieren?