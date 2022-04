Spaziergänger sichtete offenbar Wolf am Ortsrand

„Aus dem Gemeindegebiet von Oetz wurde der Behörde eine glaubwürdige Schilderung einer Wolfssichtung gemeldet“, berichtete das Land Tirol am Donnerstagnachmittag. Ein Spaziergänger, der einen Hund mit sich führte, sei in den frühen Morgenstunden in 30 bis 40 Meter Entfernung einem „wolfsartigen Tier“ gegenübergestanden, „das nicht unmittelbar das Weite suchte“. Offenbar ist es in einem Waldstück nahe des Siedlungsgebietes zu der Sichtung gekommen.