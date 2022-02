Tirol: 14 Wölfe und 3 Bären im Vorjahr bestätigt

Von zehn auf 86 Wolfsnachweise

Der Bericht zeigt zudem, dass die Zahl der Wolfsnachweise in Tirol seit dem Jahr 2019 massiv angestiegen ist. Waren es damals noch zehn gesicherte Nachweise an fünf verschiedenen Orten, so waren es im Jahr 2020 bereits 49 Wolfsnachweise an 19 Orten. Im Jahr 2021 kam es dann erneut zu einer markanten Steigerung: Von den 86 Nachweisen erfolgten 78 mittels genetischer Untersuchung.