Kate: Strahlender Auftritt mit Prinzessin Anne

Seit über einem Jahrzehnt ist Herzogin Kate fixer Bestandteil der Royal Family. Fleißig absolvierte die 40-Jährige in den letzten Jahren Auftritt um Auftritt - alleine, an der Seite ihres Ehemannes Prinz William oder neben der Queen und Herzogin Camilla. Doch jetzt stand für die Dreifach-Mama tatsächlich eine kleine Premiere an: ihr allererster Termin gemeinsam mit Prinzessin Anne.