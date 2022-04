Ein Tiroler als Weinbauobmann in Weiden am See

1999 hat Martin Scheiber in Tirol den Joiser Winzer Martin Pasler kennengelernt. „Damals habe ich gesagt, einen eigenen Weingarten müsste man haben“, schmunzelt Scheiber. Wenig später hatte Pasler ihm einen in Jois besorgt. 2002 haben der Tiroler Gastronom und seine Frau in Weiden am See ein Haus gekauft, umgebaut und ein Gästehaus daraus gemacht. Seitdem leben die beiden auch im Bezirk Neusiedl am See. Scheiber hat mittlerweile vier Weingärten – zwei in Jois und zwei in seiner Wahlheimat Weiden.