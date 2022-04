15-Jähriger schlug aus Eifersucht Bub spitalsreif

Kontaktaufnahme via „Social media“

Durch Erhebungen bei den weiteren anwesenden Jugendlichen konnte ermittelt werden, dass der Grund für die Auseinandersetzung die Kontaktaufnahme via „Social Media“ mit der Freundin des 15-Jährigen war. Deshalb hat der 15-Jährige heute in der Werndlstraße auf den 13-Jährigen gewartet und ihn dann zu einem Kampf herausgefordert. In der Zwischenzeit kontrollierte eine weitere Polizeistreife den gesuchten 15-Jährigen und hielt ihn an.