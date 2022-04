Auslosung: Nadal gegen Djokovic im Davis Cup?

Die Auslosung der Gruppen des Davis Cups hat am Dienstag in Malaga Spanien und Serbien in Gruppe B gebracht, womit ein Duell von Rafael Nadal und Novak Djokovic theoretisch möglich ist. Zudem in Gruppe B sind Kanada und Südkorea. In Bologna spielen in Pool A Kroatien, Italien, Argentinien und Schweden. In Gruppe C in Hamburg bekommt es Deutschland mit Frankreich, Belgien und Australien zu tun. Pool C in Glasgow umfasst die USA, Großbritannien, Kasachstan und die Niederlande.