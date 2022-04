ISS-Weltraumtouristen landen sicher vor Florida

Der spanisch-amerikanische Ex-NASA-Astronaut und Kommandant Michael López-Alegría, US-Unternehmer Larry Connor, der israelische Unternehmer Eytan Stibbe und der kanadische Investor Mark Pathy waren am 8. April mit an Bord einer „Crew Dragon“-Raumkapsel von SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ins All gestartet.