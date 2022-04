„Adebar“-Preis kehrt wie „Storch aus Asche“ zurück

Hergestellt werden die besonderen Trophäen in Zusammenarbeit zwischen der Tischlerei Eichberger und der Keramikschule Ceramico Campus in Stoob. Dabei kommt ein in Japan entwickeltes Verfahren, die Raku-Technik, zum Einsatz, durch die eine spezielle Optik erzeugt wird. Das Ergebnis ist ein unglasiertes schwarzes Keramik-Ei, mit der Textur von Holzkohle und einem aufwändigen Holzsockel. „Der fachliche Input von Keramikermeister Manfred Ringhofer und Tischlermeister Siegfried Eichberger war fantastisch und hebt die Wertigkeit der Trophäe auf eine neue Stufe“, so Organisator Christoph Krikler vom Atelier Krikler aus Jois.