Waffen-Alarm in Diskothek in Oberpullendorf

Szenen wie in einem Hollywood-Thriller spielten sich in einer Disco in Oberpullendorf (Burgenland) ab. Mitten in der Partystimmung beobachtete ein Security-Mitarbeiter, wie ein junger Gast einem anderen heimlich eine Waffe zusteckte. Der Aufpasser rief die Polizei. Drei Verdächtige zwischen 16 und 18 Jahre alt waren rasch überführt.