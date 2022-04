Wie aus Hohenems eine lebendige Stadt wurde

Und die Ideen gehen der Stadt und dem Quartiersentwickler nicht aus: „Der Stadtteil über dem Torbogen steht für das familiäre, dörfliche Ems und altes Handwerk. Durch seine einfacheren Strukturen, kleineren Häuser, aber dennoch dichten Häuserzeilen am Salz- und Emsbach bildet er einen Kontrast zum Rest der Innenstadt. Sicherlich ein Zukunftsthema.“ Es bleibt also spannend in der Nibelungenstadt am Schlossberg.