FC-Barcelona-Fanartikel: Kultig auch ohne Messi

Nun ist es schon ein Jahr her, dass der sechsfache Weltfußballer Lionel Messi dem FC Barcelona den Rücken kehrte. Nach jetzigem Stand wird er auch nicht in den nächsten Monaten zurückkehren, wohl auch in den nächsten Jahren nicht. Jetzt stellt sich bei Barcelona raus, ob die Fans ihm treu bleiben, oder dem Klub.