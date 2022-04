Bio-Graffiti-Kunst: Hand in Hand für die Umwelt

„Das Bild ist in weniger als einem Tag fertig“, antwortet Saype auf die Frage, wie lange er für das riesige Kunstwerk gebraucht hat. „Aber die ganze Vorbereitung inklusive aller Genehmigungen hat ein Jahr gedauert.“ Warum, ist schnell erklärt: Guillaume Legros, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, malt nicht auf Leinwand in einem Atelier, sondern mit biologisch abbaubarer Farbe auf Naturflächen im Freien, wie Eis, Sand oder Gras. In diesem Fall auf einer großen durch die Kanäle von Venedig fahrenden Grasfläche.