„Internet häufige Quelle für Radikalisierung“

Sie agieren laut Stockhammer unabhängig und teils auch nicht abgesprochen, die IS-Führung übernimmt dann oft nur die Verantwortung für allfällige Anschläge, die von derartigen Zellen im Extremfall ausgeübt werden - so wie etwa im Fall des Terroranschlags in Wien am 2. November 2020. Der Terroraufruf am vergangenen Ostersonntag war bewusst gewählt, um den Christen in Europa wichtige Festtage zu beschmutzen.