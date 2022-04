Österreicher auf Safari von Nashorn getötet

„Wir bedauern, seitens der Außenministeriums den Tod eines österreichischen Staatsbürgers in Südafrika bestätigen zu müssen“, hieß es in einem Statement des Ministeriums gegenüber krone.at am Freitag. Die Angehörigen des Verstorbenen werden derzeit von der österreichischen Botschaft in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria intensiv betreut.