Im Bezirk Neusiedl hat die Spargelernte begonnen

Andreas Haider aus Illmitz baut seit 1989 Spargel an. Mittlerweile ist auch sein Sohn im Betrieb. Gemeinsam werden acht Hektar Spargelflächen bewirtschaftet. Bei den Haiders gibt es den „Sandriegelspargel“ sowohl in Weiß als auch in Grün. Der Grüne lässt allerdings noch ein wenig auf sich warten. Ihm ist es noch zu kalt.