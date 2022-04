Comeback des Jahres: Böhmischer Frühling in Ort/I.

Highlights und Vorteile

Für den Festival-Samstag unbedingt auch das eigene Instrument miteinpacken, denn da wird beim Musikantenstammtisch (13 bis 16 Uhr) frei musiziert. Und am Sonntag lockt dann der Frühschoppen zum Leitner Gut. Am besten übernachtet man gleich vor Ort am Campingplatz, in den Brass Vegas Lodges oder im Liberty Event Chalet, um auch nichts zu verpassen. Die „Krone“ verlost noch bis Sonntag ein Übernachtungspaket und Festivalpässe: krone.at/woodstock