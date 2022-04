Mann von hinten attackiert und am Hals verletzt

Nach einem Streit in einem Bankfoyer soll ein vorerst unbekannter Mann am Mittwochabend in Wien-Hernals einen 28-Jährigen von hinten attackiert und mit einem scharfen Gegenstand am Hals geschnitten haben. Dann sei der Mann geflüchtet. Der 28-Jährige, er war in Begleitung seiner Freundin, wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden.