„Die letzte Schließung aus eigener Tasche bezahlt“

„Der Stellenwert von Sport und Gesundheit und vom Naturerlebnis vor der Haustür ist seit Corona größer denn je“, sagen Christoph Krahwinkler und Jürgen Scheidlberger. 2017 waren die beiden mit der Marke Bergsport Outlet gestartet, hatten ihre erste Filiale in Sattledt eröffnet. Mittlerweile kamen Geschäfte in Vöcklabruck, Steyregg und Schlüßlberg dazu, im Mai wird am Rathausplatz in Gmunden ein Shop eröffnet.