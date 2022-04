Hommage an Maria Lassnig: Kinofilm über Künstlerin

Kärntner Drehort

Zahlreiche Schauplätze in Lassnigs Leben sind in dem Film zu sehen: Paris, New York, Venedig, wo sie bei der 55. Biennale den Goldenen Löwen erhielt. Auch in Feistritz im Metnitztal wird gedreht. Dort hatte Lassnig bis zu ihrem Tod ein Atelier.