Kim Kardashian verrät pikantes Höschen-Geheimnis

„Bin jetzt regelrecht besessen davon“

Schon vor wenigen Wochen klärte Kim Kardashian ihre Fans in einem Podcast-Talk mit „Not Skinny But Not Fat“ auf. Am liebsten sei sie früher „unten ohne“ unterwegs gewesen, schilderte die 41-jährige Vierfach-Mama. „Ich war für lange Zeit ein Mädchen, das keine Unterwäsche getragen hat, einfach, weil sie mich gestört hat.“ Sie habe „mehrere Jahre“ keine Höschen und meist auch keine BHs angezogen, schilderte Kardashian weiter. „Aber jetzt tue ich es und bin regelrecht besessen davon.“