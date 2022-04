Model-Engel ziehen sich für Kim Kardashian aus

Kim Kardashian hat ihre persönlichen „Engel“ gefunden. Die findige Geschäftsfrau landete jetzt nämlich einen erneuten Coup und holte sich gleich vier ehemalige Victoria‘s-Secret-Engerln für ihre Wäschemarke Skims vor die Kamera. Neben Heidi Klum warfen sich in den Höschen und BHs der 41-jährigen Reality-TV-Beauty auch Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio und Tyra Banks in Pose. Was für ein Anblick!