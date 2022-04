Pflege-Landesrat sieht große Herausforderungen

Die von der SPÖ gewünschte „Eröffnungsbilanz“ vom neuen Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), an der sie ihn künftig messen will, hat er nun geliefert. Er spricht angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Jahren von großen Herausforderungen, die womöglich gar nicht mehr aufgeholt werden können.