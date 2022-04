Das Comeback nach zweiter Corona-Pause

Dabei profitiert sie von einem neuen Modus: In der Vorrunde gibt es anstatt eines K.O.-Systems Vierergruppen, damit werden drei Kämpfe garantiert. Ob es dann schließlich für mehr reicht, ist auch für Plank noch völlig ungewiss: „In Portugal geht in meiner Gewichtsklasse (50 kg, Anm.) alles was Rang und Namen hat, auf die Matte. Für mich ist es letztlich eine Standortbestimmung und eine Vorbereitung auf die Europameisterschaften.“ Die steigen im Mai in der Türkei.