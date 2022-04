Kleine Hündin nach Böllerschießen davongerannt

Die kleine Bolonka Zwetna-Hündin Sally wird seit Karsamstag verzweifelt gesucht. Die Hündin hatte sich im Haus in Göltschach zuerst vor einem Luftzug erschrocken, da dadurch die Haustüre aufging, ist die Hündin ins Freie gerannt und dann wegen mehrerer Böllerschüsse in Panik in unbekannte Richtung weitergelaufen. Seitdem fehlt jede Spur von der 12-jährigen Hündin. Ihre Familie samt fünfjähriger Tochter ist verzweifelt. Freunde, Bekannte und Suchhunde waren bereits bis in die späten Nachtstunden im Einsatz. Jetzt hofft man auf ein Lebenszeichen.