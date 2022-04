Osterhase besuchte Flüchtlingskinder im Kremstal

Trotz frischer Temperaturen von nur fünf Grad Celsius wurde den in Senftenberg bei Krems untergebrachten Flüchtlingen am Ostermontag wahrlich warm ums Herz. Im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche wurde für die Kinder im Pfarrhof nämlich sogar eine eigene Ostereier- und Osternestsuche arrangiert.