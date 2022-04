Kunstprojekt Lebenslinien befreit Frauen von Druck

Ich bin gut so wie ich bin

„Wir wollen das einfach nicht mehr mit uns machen lassen, all diese retuschierten, fotogeshoppten, verlogenen Bilder von makellosen Körpern, die uns vorgaukeln, dass Frauen so auszusehen haben“, bringt Pušnik die Beweggründe auf den Punkt. Ich bin gut so wie ich bin, und ich bin schön!