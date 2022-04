Mutiger Zeuge verfolgte mit dem Auto Fahrrradieb

In Straßengraben gestürzt

Rumäne stürzte in weiterer Folge mit dem gestohlenen Fahrrad neben einer Gleisanlage in den Straßengraben, wo er vom 35-jährigen Zeugen gestellt wurde. Dieser verständigte die Polizei, welche in der Zwischenzeit schon im Nahbereich nach dem Täter fahndete. Die Polizisten nahmen den Mann fest, ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille Alkoholgehalt.