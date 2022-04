Fluchtkorridore werden in Ostukraine geschlossen

Polen: 22.000 Menschen reisten in die Ukraine, 19.200 hinaus

Über die polnische Grenze waren am Samstag mehr Ukrainer in ihr Heimatland zurückgekehrt, als aus dem Konfliktgebiet ausgereist sind. Rund 22.000 Menschen hätten Polen Richtung Ukraine verlassen, twitterte der Grenzschutz am Sonntag. Dagegen kamen im gleichen Zeitraum aus der Ukraine 19.200 Menschen nach Polen - fast ein Viertel weniger als am Vortag.