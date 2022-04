Le Pen soll 600.000 Euro veruntreut haben

Die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF beschuldigt die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen und mehrere Vertraute einem Medienbericht zufolge, während ihrer Zeit als Europaabgeordnete insgesamt rund 600.000 Euro veruntreut zu haben. Das französische Nachrichtenportal „Mediapart“ veröffentlichte am Samstag Auszüge aus einem neuen OLAF-Bericht. Am Sonntag kommender Woche tritt Le Pen in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron an.