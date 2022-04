Ukraine: Post bringt „F*** dich“-Marke in Umlauf

Die ukrainische Post hat am Dienstag eine Briefmarke mit dem Funkspruch „Russisches Kriegsschiff, f… dich“ in Umlauf gebracht. Diese bezieht sich auf den Funkspruch eines auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer stationierten ukrainischen Grenzsoldaten. Der hatte, als die Soldaten dort von den Russen per Funk aufgefordert worden waren, zu kapitulieren, die Besatzung des Schiffes mit genau diesen Worten bedacht.