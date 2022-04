Radler stieß Polizisten und zeigte Stinkefinger

Weil er in der einen Hand ein Handy und in der anderen Essen hielt, wurde der Radfahrer von den Beamten angesprochen. Seine Reaktion: Zuerst zeigte er den Stinkefinger, dann flüchtete er. Wenig später konnten die Beamten den Mann hinter einem Auto hockend finden. Er gab erneut Fersengeld, wurde aber gefasst. Zuvor allerdings rempelte er noch beide Beamte an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten eine geringe Menge Suchtgift und ein Klappmesser. Der 26-Jährige wurde angezeigt.