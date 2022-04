Wortschöpfung „Urfix“ ist Fall für die Anwälte

Strafen, Abmahnungen und juristischer Ärger drohen

Eine Wortschöpfung, die eingefleischten Urfahranermarkt-Fans ohnehin nicht über die Lippen kommt und auch seitens der Stadt eigentlich so gut wie gar nicht verwendet wird. Jedoch von einigen Beschickern. Und die könnten dann zur Kasse gebeten werden, und es würden ihnen wohl auch Abmahnungen und reichlich juristischer Ärger drohen. Markt-Chefin Anke Merkl stellt klar: „Unsere Anwälte klären das ab. Wir wahren damit die Interessen der Stadt und unserer Beschicker. Es kann nicht sein, dass Letzteren dadurch Ungemach drohen könnte.“ Am Ende müssten in der leidigen Sache wohl Gerichte entscheiden. Wie etwa im Vorjahr in Deutschland, wo sich schon 2013 ein Unternehmen „Black Friday“ sicherte, um dann Firmen, die mit den Begriff warben, abzumahnen. Das Gericht ließ die Marke löschen.