Frauenstein muss Kredit für Bauarbeiten aufnehmen

Die ursprünglichen Kostenschätzungen für das gesamte Projekt „Neue Mitte Obermühlbach“ in Höhe von 1,1 Millionen Euro können nicht mehr eingehalten werden. „Die Gesamtkosten werden an die 1,4 Millionen Euro betragen. Die Differenz können wir nur mit einem langfristigen Kredit abdecken“, so Jannach.