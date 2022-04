Jungwirte in Gmünd: „Müssen offen für Neues sein!“

Im Mai sperren Sie als Pächter Ihren Gasthof Alte Post in Gmünd auf. Wie ist es Ihnen bei den Vorbereitungen ergangen?

Es war nicht immer einfach, aber wir haben es geschafft. Negative Gedanken sind fehl am Platz, die bringen einen nicht weiter. Man muss sein Ziel vor Augen haben. Dankbar sind wir für den Eigentümer des Hauses. Er will ja auch, dass das Gebäude wiederbelebt wird. Deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen Pächter und Verpächter besonders wichtig!