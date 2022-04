Spezialtruppe trainiert für gefährliche Einsätze

„Nach einem fordernden Einsatz bei einer Demonstration in Wien sagte ein alter Mann zu mir: Ihr Vater soll sich schämen für Sie! – Aber für gewöhnlich schätzen die Menschen unsere Arbeit“, so Erich Londer, der 1990 als Inspektor bei der Einsatzeinheit angefangen hat und mittlerweile Kommandant der Spezialtruppe in Kärnten ist und somit 175 Polizisten vorsteht.