Magersucht in Kinder-Psychiatrie auf dem Vormarsch

Auch Siebenjährige in Behandlung

In den vergangenen zwei Jahren haben sich laut dem Experten vor allem Essstörungen im Sinne der Magersucht in den Vordergrund geschoben. „Oftmals in Kombination mit Selbstverletzungen, aber auch die hochgradige Adipositas, kombiniert mit Mental-Health-Problemen“, erklärt Kamper. Mehrheitlich seien Mädchen davon betroffen. In der Abteilung sind bereits sieben-, acht- oder zehnjährige Kinder in Behandlung.