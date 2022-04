Karl Habsburg: „Es ist russische Militärdoktrin“

Kaiserenkel Karl Habsburg betreibt in der Ukraine nicht nur als Unternehmer einen eigenen Radiosender, sondern kennt das Land aufgrund zahlreicher Reisen und persönlicher Begegnungen - ebenso Russland. Und er geht mit der russischen Kriegsführung hart ins Gericht: Es sei „russische Militärdoktrin, auch taktische Atomwaffen einzusetzen“. Möglicherweise verwendete chemische Waffen in Mariupol wären ein erstes Anzeichen dafür, so Habsburg in einem emotionalen „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.