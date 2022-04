Initiative lädt zu Wohnstraßen-Musik in Wien

„Durch die öffentlichen Proben haben sich vergangenes Jahr wunderbare Momente der Begegnung ergeben“, so Vettori weiter. Musik im öffentlichen Raum soll aber nicht nur die Kultur und das Miteinander fördern, sondern auch ein nachhaltigeres Bewusstsein für die Möglichkeiten der mit blauen Schildern gekennzeichneten Wohnstraßen erschaffen. Vielen sei noch immer nicht klar, dass man hier verweilen und spielen darf. In Parklücken dürfen auch Sessel und sogar Notenständer aufgestellt werden, um dort zu musizieren. Warum auch im grauen Kämmerchen proben, wenn es sich hervorragend in der frühlingshaften Frischluft proben lässt?