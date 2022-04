Teurer Strompreis fällt nur für wenige Neukunden

Um 191 Prozent müssen Strom-Neukunden seit Anfang April bei der Salzburg AG mehr bezahlen als noch zu Jahresbeginn. Das kann abhängig von der Haushaltsgröße richtig ins Geld gehen. Fixiert wurde der satte Anstieg schon Anfang Februar, noch vor Kriegsbeginn in der Ukraine. Schon damals hatten die Preise am europäischen Strommarkt kräftig angezogen, was zur Erhöhung führte.