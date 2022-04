Millionen deutsche Impfdosen drohen abzulaufen

Bisher 306.000 Dosen in Österreich abgelaufen

In Österreich sind bis dato 306.203 Dosen Corona-Impfstoff über das Verfallsdatum hinaus abgelaufen (Stand 4. April). Demgegenüber stehen mehr als 18 Millionen verimpfte Dosen, teilte das Gesundheitsministerium in Wien am Montag auf Anfrage mit.