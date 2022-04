Daniela Büchner zeigt unretuschiertes Bikinifoto

Und deshalb postete sie wie zum Trotz nun ein Foto von sich, das sie von hinten im knappen Bikini im Pool zeigt. Die Aufnahme ist nicht retuschiert oder mit Filtern bearbeitet, über kleine Dellen an Po oder Oberschenkeln will sich die 44-Jährige aber endlich keine Sorgen mehr machen. Im Kommentar zu dem Schnappschuss schrieb sie: „Es gibt Menschen, die meinen, ich darf mich in ,meinem Alter‘ so nicht zeigen, als ,Mutter‘ so nicht zeigen. Nun gut, dann gibt es Menschen wie mich, die einfach das tun, was sie möchten, weil es mein Leben ist!“