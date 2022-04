Camila Cabello: Im Bikini von Paparazzi belagert

Sängerin Camila Cabello kann nach eigenen Angaben wegen lauernder Paparazzi keinen normalen Tag am Strand verbringen. „Ich konnte nicht loslassen und entspannen und das tun, was man eigentlich tun sollte, wenn man raus in die Natur geht“, schrieb die 25-Jährige auf Instagram über einen Strandbesuch am Wochenende. Aus Angst, dass im Internet unvorteilhafte Fotos verbreitet und verletzend kommentiert werden, habe sie ständig ihren Bauch eingezogen und die Luft angehalten.