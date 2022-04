Eierreport: Wo unsere Ostereier herkommen

Was war das einst für eine Idylle! Im Hühnerstall roch es nach frischem Stroh, und die Bäuerin sammelte einzeln die gelegten Eier ein. Gerade eine Handvoll des Wertvoll-Runden wurde auf den Frühstückstisch gelegt. „Damals konnte sich ein Hof selbst versorgen, war also autark und achtete auf geschlossene Schöpfungskreisläufe“, erinnert sich der Kärntner Öko-Agrarexperte Wilfried Oschischnig an die eigene Kindheit. Doch das Hühnerglück von damals gibt es bestenfalls noch bei unseren Bio-Landwirten.