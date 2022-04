Müller-Rekord bei Bayern-Sieg gegen Augsburg

Nur zwei Profis haben in der Bundesliga häufiger gewonnen: Müllers Teamkollege Manuel Neuer (313 Siege mit Schalke und Bayern) sowie Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn (310 Siege mit Karlsruhe und Bayern). Kimmich bejubelte in seinem 196. Erstligaspiel seinen 150. Sieg. So schnell hat diese Marke vor ihm nur sein früherer Bayern-Kollege Arjen Robben erreicht. „Man merkt, dass ich dann doch in der besten Mannschaft Deutschlands spiele“, meinte Kimmich. „Sonst wäre es nicht möglich gewesen, so viele Siege so schnell einzufahren.“