Mit Skiern auf Vulkanberg Ararat zur Arche Noah

Vortrag vor der Abreise

Vor der Abreise lädt Hans Goger noch zu einem interessanten Event. Unter dem Titel „Von der Steppe auf den Glockner“ hält er am Dienstag, 12. April, im Reduce-Kultursaal in Bad Tatzmannsdorf einen Multimedia-Vortrag über seinen außergewöhnlichen Marsch, der am tiefsten Punkt Österreichs nahe dem Neusiedler See begann und am höchsten Gipfel endete. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es auf www.bad.tatzmannsdorf.at und im örtlichen Tourismusbüro.