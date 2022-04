Sind Sie ein Feindbild, Frau Maurer?

Sie haben 2017 eines der meistgeteilten und provozierendsten Bilder im Netz geliefert. In der einen Hand das Sektglas, mit der andern zeigen Sie den Mittelfinger. Haben Sie das bereut?

Ich glaube, der Zeitpunkt war sehr ungünstig und ich verstehe, dass es missverstanden werden konnte. Inhaltlich stehe ich nach wie vor zu dieser Nachricht. Sie war an meine Hassposter gerichtet. Ich wurde damals geflutet mit Hasspostings, nachdem ich Peter Pilz kritisiert hatte. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Das Ziel all dieser Attacken, auch jener vom vergangenen Donnerstag, ist immer, dass die Frauen still sind. Meine Nachricht war und ist: „Ihr kriegt mich nicht still. Ihr könnt mir noch so viele Vergewaltigungsdrohungen und Morddrohungen schicken, ich werde nicht klein beigeben, sondern weiterkämpfen.“