Ukrainische Polarforscher helfen aus Ferne

„Keine wirklichen Pläne“

Das Team wird noch in diesem Monat abgelöst. An eine Rückkehr in die Heimat denken sie nicht, ihre Zukunft ist ungewiss. „Ich habe keine wirklichen Pläne“, sagt Tschycharewa. „Meine Universität in Charkiw, an der ich studiert habe, wurde zerstört, mein Forschungsinstitut und die wissenschaftliche Ausrüstung in der Ukraine sind auch zerstört“, sagt Geophysiker Koslokow. Wahrscheinlich werde er versuchen, seine wissenschaftliche Arbeit in Europa oder Amerika fortzusetzen.