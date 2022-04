Frau blieb beim Putzen in Dusche stecken

Als sie um Hilfe rief, hörte sie ein Nachbar, der die Polizei alarmierte. Diese verschaffte sich Zutritt zur Wohnung in Winterthur bei Zürich und fand die Frau in der Dusche vor. Da weder die Beamten noch Rettungssanitäter die Schweizerin befreien konnten, riefen sie die Feuerwehr um Hilfe, berichtete die Stadtpolizei am Donnerstag.